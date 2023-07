Estudantes de Benavente aprendem boas práticas ambientais em visita à ETAR

Os alunos da Escola Básica nº1 das Areias, em Benavente, visitaram no dia 21 de Junho o reservatório elevado de abastecimento próximo da escola e à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Cerrado das Águas. Conscientes de que o futuro do planeta depende das acções individuais em casa, na escola, no trabalho e na relação com a natureza, os alunos saíram da visita mais sensibilizados para a preservação ambiental.

Durante a visita à ETAR os estudantes depararam-se com uma realidade preocupante: cotonetes, toalhitas, cabelos, toalhas de pano e outros objectos estranhos, que evidenciam o descarte inadequado de resíduos. David Cardoso, responsável pela ETAR, explicou que infelizmente ainda existem pessoas que utilizam a sanita como um caixote do lixo e ressaltou a importância de utilizar correctamente as instalações sanitárias. “A sanita e os ralos servem apenas para escoar águas sujas. Todo o restante deve ser colocado no balde do lixo e encaminhado para os contentores de resíduos sólidos urbanos”, sublinhou o engenheiro do ambiente.

O plano de inovação 2021/24, do Agrupamento de Escolas de Benavente, criou a Escola Verde para desenvolver projectos de educação ambiental que investigam a realidade local. A visita à ETAR fez parte de um ciclo de sensibilização que incluiu actividades em contexto escolar, jogos e actividades didácticas proporcionando aprendizagem e diversão aos alunos.

Além disso, os alunos compreenderam que um duche rápido, que utiliza de 15 a 20 litros de água, é mais amigo do planeta do que um banho de imersão, que consome de 80 a 100 litros. Os alunos também aprenderam a importância de reter e aproveitar a água da chuva para regar as plantas e lavar pavimentos. Ana Palmar, bióloga da Câmara de Benavente, coordenadora da parceria, reconhece que os alunos são influenciadores da família em casa e fiscalizam os comportamentos dos pais, irmãos e avós.