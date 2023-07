Grupo de Diabetes Pediátrica do Hospital de Santarém organizou aula de surf em Peniche

O Grupo de Diabetes Pediátrica do Hospital Distrital de Santarém (HDS) organizou, a 17 de Junho, mais um dia de actividade física com as crianças/adolescentes com diabetes seguidos na Consulta de Diabetes Pediátrica do Hospital. Este ano a actividade escolhida foi o surf. Durante o dia, os jovens, a equipa médica, de enfermagem e a educadora tiveram uma aula de surf e fizeram vários jogos na Praia do Baleal, em Peniche, e no espaço The Surf Lodge, que ofereceu as aulas e a piscina. Entre momentos lúdicos, foram feitos reforços dos ensinos na área da diabetes.

Além da promoção de um estilo de vida saudável, foram reforçados os laços entre os jovens e a equipa que os acompanha, num ambiente mais descontraído. A actividade permitiu também momentos de partilha de experiências entre todos. A Câmara Municipal de Santarém e do The Surf Lodge patrocinaram a iniciativa.