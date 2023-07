Nova Unidade Local de Saúde de Vila Franca de Xira só no final do ano

Só no final deste ano, com alguma sorte, é que a população poderá começar a contar com uma nova unidade que tentará dar resposta à falta de médicos para servir a comunidade.

A nova Unidade Local de Saúde (ULS) que vai nascer em Vila Franca de Xira para ajudar a colmatar a falta de médicos que se sente nos centros de saúde do concelho não vai ver a luz do dia este ano.

Só no próximo ano, com alguma sorte, é a que unidade verá a luz do dia, informou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante a última assembleia municipal onde voltou a ser questionado por vários eleitos sobre o tema. O processo de criação da nova ULS “está a andar”, afirmou, mas lembrou que quem está encarregado de fazer o desenho da nova estrutura é o presidente da administração do Hospital de Vila Franca de Xira, Carlos Andrade Costa e que por isso a formalização da unidade só lá para o final do ano. “Continuamos a ter uma grande preocupação com a área da saúde e o funcionamento das unidades de saúde. Temos uma enorme falta de médicos que dificulta o acesso das pessoas aos cuidados de saúde. Vamos continuar a acompanhar esta situação que nos preocupa a todos”, afirmou o autarca. Apesar disso, Fernando Paulo Ferreira acredita que a nova ULS pode vir a permitir uma melhor utilização dos poucos profissionais ao serviço.



