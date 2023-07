Obras do mercado diário de Almeirim sem financiamento há três anos

A requalificação do mercado municipal diário de Almeirim com a instalação de uma Loja do Cidadão foi anunciada há três anos. A câmara chegou a deliberar contrair um empréstimo de 2,5 milhões de euros para fazer as obras, mas acabou por não fazer o contrato com a banca. A autarquia já tem um projecto de arquitectura, mas o processo tem estado em banho-maria à espera de conseguir financiamento de fundos comunitários no âmbito do novo ciclo de programação de fundos europeus.

As obras estão orçadas em cerca de três milhões de euros a valores de 2020 e o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, chegou a dizer que havia condições para lançar o concurso para a empreitada ainda em 2020. Mas com outros investimentos na cidade acabou por recuar. Agora a perspectiva é em Setembro incluir o projecto nos fundos comunitários que vão ser atribuídos à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, da qual o autarca é o presidente.

O processo de requalificação do mercado municipal chegou a obter o visto do Tribunal de Contas, condição para ser lançado o concurso para seleccionar o empreiteiro. O que está previsto é fazer um segundo piso onde será instalada a Loja do Cidadão, continuando o rés-do-chão a funcionar como até aqui, com várias bancas para os vendedores. Pedro Ribeiro já tinha dito que esta conjugação permitirá revitalizar o mercado e a cidade.

O mercado tem vindo a degradar-se de ano para ano, não apresentando as condições exigidas para os tempos actuais sendo que nos últimos anos já fecharam vários talhos e lojas que funcionavam no local. Actualmente durante a semana o movimento que existe é de uma pastelaria e de uma banca de peixe. O sábado é o dia em que há um movimento um pouco maior.