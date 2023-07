Parque da Auchan em Alverca vai ser transformado numa centena de apartamentos

A galeria comercial da Auchan em Alverca, junto à Estrada Nacional 10, vai ser transformada num complexo imobiliário com 100 apartamentos para arrendamento num investimento privado de 32 milhões de euros, do qual um milhão sai dos bolsos do município no âmbito da instalação, no local, da nova loja do cidadão.

O projecto veio a lume esta semana e apanhou os vereadores da CDU de surpresa, que não pouparam nas palavras na última reunião de câmara acusando o executivo socialista de privilegiar operações de especulação imobiliária no concelho. “Ficámos a saber que a câmara implementou uma parceria público-privada na área da habitação. Como é que isto é possível? Patrocinar o desenvolvimento de investimentos imobiliários especulativos?”, criticou Nuno Libório.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, recusa a comparação e fala em resolver problemas criados no passado. “Isto não tem nada a ver com especulação imobiliária. Tem a ver com resolver problemas criados, sim, pela especulação e o edifício do Auchan era uma prova disso, tal como o Vila Franca Centro. Estamos a resolver o problema do Auchan e estou convicto que das reuniões com os donos do Vila Franca Centro chegaremos também a uma óptima solução para aquele edifício e para a cidade”, explicou. Sobre a reabilitação da zona do Auchan o autarca entende que se trata de uma reabilitação territorial bastante grande e de qualidade para a cidade, criando espaços intermodais de uso diferenciado. “Queremos uma solução de cidade em que as pessoas tenham serviços, comércio, mobilidade suave e soluções de construção para arrendamento que são fundamentais para dar novo impulso à cidade e ao concelho”, defendeu. Um conceito que, disse, quer replicar noutros pontos do concelho em breve.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE