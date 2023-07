Depois do tribunal é assaltado o centro de saúde do Entroncamento

O centro de saúde do Entroncamento foi assaltado durante o fim-de-semana, na sequência de outros assaltos que têm estado a preocupar a população. Antes já tinha sido assaltado o tribunal e uma clínica de exames médicos, além de outros espaços.

O assalto ao centro de saúde foi verificado na manhã de segunda-feira, à hora de abertura da unidade, às 8h00. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, refere a O MIRANTE que desconhece a forma como se acedeu ao edifício, uma vez que “todas as portas e janelas estavam fechadas, sem sinais aparentes de arrombamento”.

A entidade diz que vários gabinetes estavam com os armários e gavetas abertas, tendo sido encontradas pastas de documentos e material informático espalhados pelo chão. Uma impressora e vários blocos de gavetas ficara, danificados.

Na quinta-feira, 29 de Junho, tinha sido assaltado o tribunal às 3h45, hora a que a PSP “recebeu a notícia de accionamento do alarme de intrusão”, segundo confirma o comando distrital de Santarém. Os polícias da esquadra do Entroncamento foram enviados para o local e depararam-se com a porta de entrada pelas traseiras, que dá acesso também à conservatória, arrombada.

A PSP confirma que “não foi detectado qualquer suspeito no interior do edifício” do tribunal. Quanto ao roubo, no entanto, verificou-se que o moedeiro da máquina de venda de produtos alimentares localizada na zona de espera do tribunal estava arrombado, tendo desaparecido as moedas. Não foi comunicado à autoridade o desaparecimento de qualquer outro bem nem foram afectados equipamentos judicias.