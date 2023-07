Falha de comunicação impede inscrição de criança nas actividades de apoio à família em Benavente

Um erro numa frase foi o suficiente para Marisa Ferro ter deixado passar a data de inscrição do filho mais novo nas Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar. O filho de cinco anos frequenta o Jardim-de-Infância do Porto Alto e vai terminar as aulas a 30 de Junho. A partir dessa data a criança não tem com quem ficar porque os pais trabalham. O estabelecimento escolar afixou a informação veiculada pela Câmara de Benavente, que é responsável pela gestão das AAAF, e que diz que as inscrições abriam a partir de 16 de Junho. A data está errada e as inscrições decorreram de 1 a 16 de Junho.

Marisa Ferro garante que a gralha levou a que não tenha conseguido submeter a inscrição do filho nas actividades, através da plataforma electrónica Siga, porque só o fez a 17 de Junho. Confrontada com a situação, e após ter dialogado com outros encarregados de educação, contactou a Câmara de Benavente. “Liguei para a câmara a explicar a situação e a senhora foi mal educada. Disse que os pais tinham sido avisados por mensagem, enviada para o telemóvel, e que tinham as datas correctas nas redes sociais e site da câmara. Não estou sempre a ver a internet e não recebi SMS nem e-mail”, lamenta.

No mesmo dia enviou correio electrónico para o departamento de educação da autarquia e posteriormente para a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, no qual é associada, mas sem resposta. Dia 21 de Junho deu conhecimento da situação à Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

Sentindo-se desamparada e sem alternativa, Marisa Ferro diz que se não conseguir uma vaga para o filho será forçada a despedir-se do trabalho. “A minha família é monoparental, tenho mais um filho de 17 e outro de 12 anos. Mas não são eles que têm de tomar conta do irmão. Não tenho conhecimento de amas disponíveis na região e aquelas que conheço já estão cheias”.

Câmara assume erro

A vice-presidente da Câmara de Benavente, responsável pelo pelouro da Educação, Catarina Vale assume a gralha no documento afixado nas escolas. “Assumimos que o documento tem uma gralha e que estes casos vão ter de ser considerados desde que cumpram os requisitos para a frequência da actividade. Este caso não cumpre os requisitos porque faltam documentos”, diz.

O número de vagas para as AAAF nos meses de Verão em Samora Correia, Benavente e Porto Alto são de 40 por semana, ou seja, 120 alunos por semana no total. Segundo Catarina Vale a listagem de alunos ainda não está fechada e existem semanas com vagas por preencher.

A O MIRANTE, o presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, Joaquim Araújo, diz que até à data só teve conhecimento do caso de Marisa Ferro. O responsável solicitou o agendamento de uma reunião com a câmara para abordar entre outros assuntos, o caso de Marisa Ferro.