Novo skate parque em Santarém no Dia da Juventude

Santarém vai contar com um novo skate a partir de 12 de Agosto, data em que se assinala o Dia Internacional da Juventude. A estrutura para desportos radicais vai ser instalada no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade. A novidade foi deixada pelo vice-presidente do município, João Leite, durante a última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, onde recordou que já existe um espaço renovado para essa actividade junto ao jardim de Vale de Estacas.

João Leite respondia a questões colocadas pelo eleito Luís Peralta, que perguntou para quando um skate parque para os jovens praticarem a modalidade e assim deixarem de usar o Largo de Seminário para a prática de skate, devido aos danos que causam no piso.

Foram ainda deixadas críticas por Luís Peralta à utilização das trotinetas de uso partilhado, havendo registo de casos de danos causados quer em montras de estabelecimentos quer em automóveis devido ao estacionamento indiscriminado desses pequenos veículos. O presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, reconheceu que algumas coisas não têm corrido como o desejável e que iriam falar com a empresa sobre essas situações.