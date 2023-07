Detidos em Vila Nova da Barquinha por tráficos de estupefacientes

A GNR deteve três homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 81 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes no concelho de Vila Nova da Barquinha. Na sequência de uma investigação que decorria há um ano, os militares da Guarda efectuaram uma busca domiciliária que culminou na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material, nomeadamente: 665 doses de haxixe; uma planta de canábis; 770 euros em dinheiro; uma catana e diverso material de pesagem, corte e armazenamento de produto estupefaciente. Os detidos foram constituídos arguidos e o caso foi comunicado ao Ministério Público. A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas, do Núcleo de Apoio Técnico, e Destacamento de Intervenção de Santarém.