Vila de Rei promove três projectos de Voluntariado Jovem

O município de Vila de Rei, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, encontra-se a promover no concelho um programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Floresta. A iniciativa está dividida em três projectos, denominados “Pelos Trilhos Vilarregenses”, “Juntos pelo Ambiente Vilarregense” e “Juntos pela Floresta Vilarregense”.

O programa é dirigido a jovens voluntários na faixa etária entre os 14 e os 30 anos. A participação está limitada a um máximo de 15 dias, tendo cada voluntário direito a uma bolsa de participação diária de 12 euros. As actividades realizadas diariamente em cada projecto, não podem ultrapassar as 5 horas.

Cada um dos três programas vai ser realizado em datas distintas. “Pelos Trilhos Vilarregenses”, foi o primeiro a arrancar no passado dia 3 de Julho e vai durar até ao dia 21. No dia 10 de Julho inicia “Juntos pelo Ambiente Vilarregense”, que interrompe no dia 28, para retomar três dias depois, terminando definitivamente a 21 de Agosto. O projecto a arrancar mais tarde é “Juntos pela Floresta Vilarregense”, que tem a sua primeira fase entre os dias 17 de Julho até 4 de Agosto, retomando dia 7 até dia 28.

A inscrição deve ser realizada até cinco dias antes de cada projecto, no Gabinete de Inserção Profissional do Município de Vila de Rei ou através do portal do IPDJ.