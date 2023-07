Comboio de alta velocidade não passa em VFX sem sangue

População deslocou-se em peso a assembleia municipal extraordinária de Vila Franca de Xira e atacou sem rodeios os técnicos responsáveis pelo estudo de quadruplicação da ferrovia no concelho no âmbito do projecto da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Presidente da IP avisou a comunidade para se preparar: o comboio de alta velocidade não vai passar por VFX sem fazer sangue.



Projecto bárbaro, vergonhoso, ofensivo, triste, inaceitável e uma certidão de óbito para o concelho de Vila Franca de Xira. Estas foram algumas das acusações atiradas por autarcas, cidadãos e eleitos municipais ao vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) na tarde de 27 de Junho, durante a apresentação em Alhandra do estudo de quadruplicação da Linha do Norte.

Durante quase sete horas, em assembleia municipal extraordinária, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, foi confrontado com o estado de espírito da comunidade sobre o projecto para modernizar a Linha do Norte no âmbito da criação da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto e admitiu que o projecto vai deixar marcas profundas na paisagem urbana.