Jovens de todo o mundo no festival de piano no Sardoal 

Os alunos Luís Filipe Oliveira e Federica Iacovelli com o professor e director artístico do Encontro Internacional de Piano do Sardoal

Durante alguns dias ao andar-se pelas ruas do Sardoal foi possível ouvir a música clássica que saía das igrejas, capelas e do auditório do Centro Cultural Gil Vicente. Durante uma semana a vila recebeu 50 alunos que participaram na 8ª Edição do Encontro Internacional de Piano, evento que, no total, mobiliza cerca de cem participantes. Na entrada do Centro Cultural Gil Vicente a repórter de O MIRANTE encontra um aluno brasileiro que aguarda para ter aula. Luís Filipe Oliveira, 26 anos, vive em Recife. Dá aulas de piano, produz recitais e toca em concertos. Em 2019 participou num concurso de música em Viseu. Foi aí que teve conhecimento da Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne. Nesse mesmo ano regressou a Portugal, desta vez a Coimbra, onde a Academia está sediada, e tornou-se aluno da escola que é a organizadora do Encontro Internacional de Piano, em parceria com a Câmara do Sardoal.