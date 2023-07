Oficiais de Justiça de VFX realizaram protesto

No âmbito da greve decretada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais também os oficiais de justiça do tribunal de Vila Franca de Xira pararam o serviço e concentraram-se em frente ao palácio da justiça na manhã de quarta-feira, 5 de Julho. Os oficiais de justiça pararam o serviço entre as 09h00 e as 10h00 em mais uma acção de protesto contra o actual estado da justiça, incluindo a falta de pessoal, de promoções em todas as carreiras, a falta de um novo estatuto e de uma nova tabela de remuneração. O envelhecimento da carreira e a falta de interessados em abraçar a profissão são também algumas das preocupações vinculadas pelo sindicato, além da degradação das actuais instalações do tribunal e o impasse no avanço do prometido campus de justiça em Vila Franca de Xira.

