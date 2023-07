Rita Rolo desespera por vaga em creche no município de Benavente

Rita Rolo foi mãe recentemente e não tem onde deixar o filho quando a licença de maternidade terminar, no mês de Agosto. A morar em Benavente e a trabalhar numa pecuária não consegue vaga em berçário para o filho. O pai trabalha numa ganadaria e por isso diz que a solução é o bebé “ir com o pai para os touros ou com a mãe para os porcos” porque não existem amas disponíveis nem vagas nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Benavente.

A vice-presidente do município, Catarina Vale reconhece o problema. A autarca considera que o governo não acautelou o número de vagas no território quando implementou a gratuitidade das creches. Não existe oferta privada em Benavente e as IPSS estão sem vagas. Catarina Vale diz que a solução demora tempo e que passa por ampliar os edifícios das IPSS. O antigo Colégio Miúdos e Companhia foi comprado pela Câmara e vai ser gerido pela Fundação Padre Tobias. O projecto está a ser reformulado e só quando entrar em funcionamento é que vão abrir mais algumas vagas para as crianças.

