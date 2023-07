Assalto aos serviços do Urbanismo da Câmara de Torres Novas

Intrusos roubaram apenas o telemóvel de serviço do vice-presidente Luís Silva, que detém o pelouro do Urbanismo.

Os serviços de Urbanismo da Câmara de Torres Novas foram assaltados na madrugada de 30 de Junho tendo sido levado apenas o telemóvel de serviço do vice-presidente Luís Silva, responsável pelo pelouro do Urbanismo. A informação foi dada pelo próprio em sessão camarária, onde explicou que “ainda não sabem” por que razão o alarme da central de intrusão não funcionou. O autarca contou que havia um computador portátil junto à máquina de café que não foi levado. “As minhas gavetas foram todas remexidas, estavam lá moedas, que não levaram. Apenas levaram o meu telemóvel de serviço”, referiu.

Luís Silva afirmou ainda, em resposta a uma questão levantada pelo vereador do PSD, Tiago Ferreira, que o seu telemóvel de serviço teve que ir para arranjo e durante esse tempo andou com um telemóvel antigo e foi esse que foi roubado. O vice-presidente recordou que o assalto aos serviços de Urbanismo aconteceu um dia depois do Tribunal do Entroncamento também ter sido assaltado. “Apresentamos queixa na PSP e acreditamos que seja o mesmo grupo, ou indivíduo, que ande a assaltar na região”, disse Luís Silva.