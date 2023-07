Benavente vai ter bicicletas partilhadas

Foi aprovado pela maioria CDU, na Assembleia Municipal de Benavente, o projecto de regulamento do sistema de bicicletas partilhadas do município. Os velocípedes estão no estaleiro da câmara municipal desde que foram comprados, em 2016 e nunca chegaram a circular. A 18 de Abril deste ano o projecto de regulamento das bicicletas foi novamente submetido a consulta pública. Após a integração de algumas propostas dos partidos da oposição, a 19 de Junho o projecto foi aprovado em reunião do executivo municipal e agora em assembleia municipal.