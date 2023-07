Empresários da Parreira ignorados por executivo da Chamusca 

Na última Assembleia Municipal da Chamusca, no período dedicado ao público, Luiz Vasconcellos e Souza interveio em nome da Associação de Desenvolvimento Industrial da Parreira (ADIP) para pedir contas ao presidente da câmara sobre as razões para as negociações da construção de uma nova zona industrial na freguesia estarem paradas há mais de dois anos. Na sessão, que se realizou a 28 de Junho e contou com a presença de cerca de uma dezena de associados, o fundador e presidente da Agromais questionou Paulo Queimado, lamentando a falta de diálogo do município; “o caso da Parreira é fora do comum. As pessoas compraram os lotes e querem fazer a infraestrutura e até agora a câmara não tem mostrado abertura para os ajudar a alcançar esse objectivo”, lamentou.