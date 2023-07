Grupo de Diabetes Pediátrica do Hospital de Santarém organizou aula de surf em Peniche

Grupo de Diabetes Pediátrica do Hospital de Santarém teve aula de surf na Praia do Baleal, em Peniche. Foto HDS

O Grupo de Diabetes Pediátrica do Hospital Distrital de Santarém (HDS) organizou, a 17 de Junho, mais um dia de actividade física com as crianças/adolescentes com diabetes seguidos na Consulta de Diabetes Pediátrica do Hospital. Este ano a actividade escolhida foi o surf. Durante o dia os jovens, a equipa médica, de enfermagem e a educadora tiveram uma aula de surf e fizeram vários jogos na Praia do Baleal, em Peniche. Entre momentos lúdicos, foram feitos reforços dos ensinos na área da diabetes.

Além da promoção de um estilo de vida saudável foram reforçados os laços entre os jovens e a equipa que os acompanha num ambiente mais descontraído. A actividade permitiu também momentos de partilha de experiências entre todos.