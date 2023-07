José Manuel Santos a um passo de ser presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo

A lista do até agora secretário-geral da entidade é a única a concorrer e é subscrita por 112 dos 116 elementos votantes que fazem parte da assembleia-geral, constituída por autarcas, empresários e dirigentes associativos e sindicais.

As eleições para a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo decorrem dia 12 de Julho com uma lista única liderada por José Manuel Santos, até agora secretário-geral da entidade. A lista foi entregue na segunda-feira, 3 de Julho, ao presidente da assembleia-geral, Luís Pita Ameixam, na sede da instituição, em Beja. O candidato a presidente da comissão executiva, José Santos, foi acompanhado pelos números dois e três da lista, Pedro Beato e Conceição Grilo e pelo número um ao conselho de marketing, Nuno Pina. Estiveram também presentes o professor universitário, Jaime Serra, que integra a lista à comissão executiva e José Pedro Calheiros, candidato à mesa da assembleia-geral.

A lista “Nova Ambição - Turismo do Alentejo - Turismo do Ribatejo” obteve consenso entre as diversas entidades participantes na actual assembleia-geral tendo sido subscrita por 112 dos 116 membros que integram este órgão, entre os quais todos os presidentes das câmaras do Alentejo e da Lezíria do Tejo. Também tem o apoio do representante do Estado e presidente da CCDR Alentejo, das empresas turísticas, das três associações empresariais sectoriais de base regional (Heranças do Alentejo, Casas Brancas e associação dos resorts do Alentejo Litoral), das cinco associações sectoriais nacionais (AHP, AHRESP, APAVT, APECATE E ARAC) e dos representantes da CGTP e UGT.

Tendo como mandatário geral José Cunhal Sendim e como mandatários sub-regionais António Cachola, Alexandrina Capão, João Cavaleiro Ferreira, Rita Bravo, Ana Paula Figueira, António Silvestre Ferreira, Carlos Silva e Idália José. A lista da comissão executiva inclui ainda Pedro Ribeiro, Carlos Moura, Rui Raposo, Porfírio Perdigão, Jaime Serra, Isabel Vinagre e José Bizarro. A lista à assembleia-geral é constituída por Álvaro Beijinha e José Pedro Calheiros. O conselho de marketing, órgão responsável pela aprovação da estratégia promocional, engloba os nomes de Nuno Pina, Rita Soares, Jorge Rosado, Mónica Mcgill, Luísa Rebelo, João Madeira e João Raposo.

As eleições decorrem entre as 9h00 e as 12h30 na sede em Beja e nas delegações de Évora, Portalegre, Grândola e Santarém. O acto é restrito por lei ao colégio eleitoral ou seja aos membros da assembleia-geral nomeadamente autarcas, empresários e responsáveis de associações empresariais e sindicatos.