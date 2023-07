Manuel Guerra: o jardineiro do Cartaxo faleceu aos 90 anos

Manuel Guerra, um homem respeitado e admirado no concelho do Cartaxo, faleceu aos 90 anos. Manuel Guerra trabalhou uma vida inteira nos espaços verdes e jardins do Cartaxo. Entrou para os serviços de limpeza da câmara municipal com 12 anos e um ano mais tarde foi convidado para a área da jardinagem. Antes de assumir o cargo de encarregado dos jardineiros do município esteve cinco anos a cuidar dos espaços verdes da Quinta das Pratas. O jardineiro regressou depois à câmara municipal, onde ficou até se reformar. Todo o trabalho dos jardins era da sua responsabilidade. “O trabalho que mais gosto me deu fazer foi o espaço junto ao Ateneu Artístico Cartaxense, na altura da inauguração, que contou com a presença do então Presidente da República, Américo Tomás. Trabalhámos desde as tantas da noite até de manhã. A frente ficou toda preenchida com flores, que foram acartadas por uma carroça, com uma mula”, contou Manuel Guerra numa entrevista que pode ser lida no site da câmara municipal.

Manuel Guerra também foi um atleta com excelentes resultados desportivos tendo representado o Sporting Clube de Portugal e sido campeão nacional em várias provas de corrida. “Na primeira corrida que fiz fiquei em quinto. A partir daí fiquei sempre nos primeiros três lugares. Só em Lisboa ganhei três vezes”, recordou na mesma conversa.

As cerimónias religiosas realizaram-se na quinta-feira, 29 de Junho, na Igreja Paroquial do Cartaxo seguindo o cortejo fúnebre para o Crematório de Almeirim.