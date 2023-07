Município de Abrantes e Turismo de Portugal assinam protocolo para formação dos agentes turísticos

Objectivo é capacitar os colaboradores do sector do turismo, nomeadamente empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais, na “arte da hospitalidade”, contribuindo para a valorização do território.

A Câmara de Abrantes assinou, a 4 de Julho,um protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal no âmbito do programa “Formação + Próxima”. O objectivo é capacitar os colaboradores do sector do turismo, nomeadamente empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais, na “arte da hospitalidade”, contribuindo para a valorização do território. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, explicou que este protocolo disponibiliza formação gratuita aos vários agentes do sector do turismo, mas também a todos aqueles que queiram ingressar na actividade turística em conteúdos como a comunicação, gestão de equipas, e também as competências ligadas à inovação e criatividade.

Ao abrigo deste protocolo o Turismo de Portugal tem a responsabilidade de elaborar um diagnóstico de necessidades de formação específicas do nosso território e criar e executar um plano de formação que responda às necessidades da actividade turística do município, de acordo com o diagnóstico realizado. Atrair, formar, qualificar e fidelizar são as palavras de ordem deste programa “Formação+Próxima” que prevê formar mais de 75 mil agentes turísticos a nível nacional nos domínios estratégicos da hospitalidade e valorização do território, captação de investimento e complementaridade da actividade, incentivos e apoios ao turismo.

Para Manuel Valamatos é com muita satisfação que “assinamos este protocolo que coincide com as nossas políticas locais no que diz respeito ao turismo. Numa altura em que iniciamos o Verão e procuramos promover o nosso território e temos o Museu do Ano 2023 – o MIAA-, assinar este protocolo com o Turismo de Portugal é algo que se encaixa perfeitamente naquilo que pretendemos fazer para o futuro”, referiu o autarca, acrescentando que têm as dinâmicas desportivas e culturais, doçaria e gastronomia, um território excepcional e têm as pessoas dedicadas e empenhadas e se “fortalecermos estas ideias conseguimos ser melhor do que somos hoje”, concluiu o autarca.

O director da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, Daniel Pinto, que esteve presente em representação do Turismo de Portugal, começou por referir que acreditam que este programa pode valorizar as pessoas, as empresas e activar o território. O responsável destacou que os conteúdos deste programa da “Formação+Próxima” “vão ser adaptados à realidade, às pessoas, às empresas, às associações e ao município. “Vamos realizar os conteúdos que se entendam que são os necessários para o desenvolvimento do município de Abrantes. Queremos contribuir para a fidelização e valorização das pessoas que trabalham no sector do turismo e da cultura”, salientou Daniel Pinto mencionado que dados recentes demonstram que Janeiro, Fevereiro e Março foram dos melhores meses de sempre no Turismo em Portugal.

Daniel Pinto destaca a importância de criação de novas ofertas para captar novos fluxos assim como a formação dos comerciantes que também contactam com o turismo e salienta o papel importante dos residentes porque são os embaixadores da promoção e desenvolvimento da sua terra, são eles que dão um contributo essencial no desenvolvimento do turismo. O protocolo, assinado no ParqueTejo, em Rossio ao Sul do Tejo, tem a duração de dois anos podendo ser renovado por período sucessivos de dois anos.