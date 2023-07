Venda de perfumes é truque para assaltar mulheres

Várias mulheres, de norte a sul do país, têm relatado episódios em que são abordadas por um homem que lhes pede para cheirar perfumes alegadamente para as fazer perder os sentidos ou para as roubar. As queixas de casos semelhantes já aconteceram nas freguesias de Alhandra e Vialonga. Os alertas multiplicaram-se nas redes sociais e chegaram a ser classificados como alarmistas pelas autoridades policiais.

A O MIRANTE Paula Ferreira, residente em Vialonga, relata que estava a passear o cão, como é habitual, até que se aproximou uma carrinha cinzenta escura da marca BMW. O homem parou e perguntou se queria perfumes, que vinha de Guimarães, e que estava a vender. O homem propôs oferecer um perfume a Paula Ferreira e convidou-a para cheirar mas ela hesitou. “Estive quase para cheirar mas disse que não estava interessada.