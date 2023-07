Vila Franca de Xira celebra o Colete Encarnado

Vila Franca de Xira voltou a homenagear a figura do campino durante a emblemática festa do Colete Encarnado, este ano num tributo personalizado em Lúcio Isidro dos Santos. Foi na tarde de sábado, 1 de Julho e o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, aproveitou o emotivo momento para dizer que a cidade não se verga a pressões da actualidade e vai continuar a resistir em prol da preservação das suas raízes e tradições. “O campino representa a liberdade de viver o campo, respeitar a natureza e aceitar as diferenças de gostos com tolerância e abertura. Assim é Vila Franca”, afirmou.