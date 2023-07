Detido por assaltar dez casas em Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos

partilhe no Facebook

Um homem de 51 anos foi detido pela GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Franca de Xira, por furtos em residências. O suspeito assaltou dez casas nos últimos 18 meses, nos concelhos de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira. Os assaltos causaram grande alarme social junto da população, principalmente nos idosos.

Segundo a GNR o homem praticava os crimes sozinho, durante o dia, com especial incidência na hora de almoço e escolhia moradias em zonas habitacionais com pouco movimento. Os militares apanharam o homem em flagrante, no dia 4 de Julho.

A GNR apreendeu um ligeiro de mercadorias, ferramentas, um computador portátil, um tablet, um blusão, nove relógios, 13 anéis e outros artigos em ouro.

O detido, com antecedentes criminais por furto e tentativa de homicídio, foi constituído arguido e presente no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Franca de Xira no dia 6 de Julho, onde lhe foi decretada a medida de coacção de prisão preventiva.