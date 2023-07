Protecção Civil quer medidas que facilitem o socorro na Torre do Arneiro dos Corvos

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) mandou a Câmara Municipal de Benavente alterar os acessos à Torre do Arneiro dos Corvos, em Samora Correia. Após visita técnica ao local, efectuada a 21 de Junho, a ANEPC recomendou remover as árvores que foram colocadas no alçado principal e alçado poente do edifício. Foi ainda recomendada a retirada de duas árvores, junto à rampa de acesso ao prédio, com remoção das caldeiras e alteração ou remoção de quatro colunas luminárias.

A ANEPC aconselhou ainda a ser estudada a situação do estacionamento confinante com o alçado principal, para voltar a ter a distância da Torre do Arneiro que existia antes das obras de requalificação do Parque Ruy Luís Gomes e envolvente, levadas a cabo pelo município de Benavente.

A ANEPC dá assim razão ao comandante dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, Miguel Cardia, que havia levantado o problema nas dificuldades de acesso à torre por parte dos bombeiros em situações de socorro. A vice-presidente do município, Catarina Vale, garantiu que vai acatar a decisão da protecção civil estando o projectista a desenhar as alterações recomendadas para depois submeter à aprovação da ANEPC.