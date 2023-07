partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

ilipa Filipe, eleita do BE na Assembleia Municipal de Santarém

Recomendação do BE contra degradação dos cuidados de saúde chumbada em Santarém

A maioria socialista na Assembleia Municipal de Santarém chumbou uma proposta de recomendação do Bloco de Esquerda que instava aquele órgão autárquico a "fazer chegar ao governo a sua profunda apreensão pela degradação constante e permanente dos cuidados de Saúde na Lezíria do Tejo, de que o resultado do último concurso para colocação de médicos é exemplo patente".

A eleita municipal do BE, Filipa Filipe, manifestou o seu desagrado “pela forma como o Ministério da Saúde tem sido incapaz de fazer um combate sério à falta de profissionais de saúde", defendendo que a Assembleia Municipal de Santarém devia "manifestar-se de forma impetuosa sobre o assunto". A recomendação acabou chumbada com 17 votos contra, 14 a favor e uma abstenção.