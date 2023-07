Trabalhos em Fátima para receber Papa e JMJ decorrem a bom ritmo

Estão em curso vários trabalhos no concelho de Ourém, particularmente em Fátima, de preparação para a Jornada Mundial da Juventude e para a visita do Papa Francisco a 5 de Agosto. A visita de milhares de pessoas a Fátima, antes, durante e após a Jornada, implica a criação de um conjunto de condições que assegurem a segurança e tranquilidade de todos aqueles que residem ou visitam a cidade. O município, apesar da falta de apoio do Poder Central, encontra-se articulado com diferentes entidades para garantir uma recepção segura ao Sumo Pontífice e aos milhares de peregrinos que se deslocarão até ao território.

Desde Agosto de 2022 foram realizadas várias reuniões sectoriais internas e externas. Na sexta-feira, 23 de Junho, concretizou-se uma reunião alargada que permitiu fazer um levantamento geral das necessidades. A sessão foi dirigida pelo vereador Rui Vital e contou com a participação do Comandante Distrital de Santarém da Protecção Civil, David Lobato, representantes das forças de segurança, do Santuário de Fátima, entre outros. O município identificou cinco locais com uma área aproximada de dois hectares para instalação das infraestruturas da ANEPC, cerca de 80 terrenos (aproximadamente 52 hectares) para parqueamento automóvel e com uma capacidade aproximada de 11.000 lugares, além de oito terrenos (cerca de 10 hectares) com capacidade para cerca de 1.800 autocarros. Foram também solicitados terrenos para a criação de dois parques de acampamento autorizado, com uma área total aproximada de nove hectares. Estão em desenvolvimento os trabalhos de limpeza, desmatação e regularização dos terenos, assim como a criação de acessos e sinalização dos locais identificados para parqueamento de ligeiros e pesados.

A autarquia vai criar um terminal rodoviário provisório para tomada e largada de passageiros dos circuitos de transferes, contratar autocarros para os circuitos de transferes e criar e sinalizar uma circular externa a norte de Fátima para desvio e descongestionamento de trânsito. Serão também contratados contentores sanitários e balneários para apoio aos parques de acampamento autorizado e 80 sanitários químicos portáteis para reforço na Cidade de Fátima.