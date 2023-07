Associação de Samora Correia defende medidas para combater criminalidade

A Associação Social de Samora Correia (ASASC) diz estar preocupada com o aumento da criminalidade e o sentimento de insegurança na comunidade na freguesia de Samora Correia que inclui ainda as localidades de Porto Alto e Arados. Em sessão da Assembleia Municipal de Benavente, Manuel Silva, secretário da associação, lamentou a falta de efectivos da GNR e as más condições de salubridade no posto da GNR.

A colectividade considera que devia ser ponderada a criação da polícia municipal para aliviar as autoridades que ficariam mais disponíveis para a prevenção e combate ao crime. Outras das medidas defendidas é a participação dos comerciantes como agentes dissuasores, já que atentos aos comportamentos daqueles que os visitam podem servir de agentes mediadores junto das autoridades, alertando-as quanto a práticas suspeitas.

Para a ASASC devia ainda ser ponderada a colocação de câmaras de videovigilância nas ruas e acolher os migrantes e famílias para se inserirem na comunidade. Segundo a vice-presidente do município, Catarina Vale, a autarquia tem feito obras de requalificação nos postos da GNR ainda que não as completamente necessárias. Em relação à videovigilância existem limites à sua colocação mas a autarca vai abordar o tema com os comandantes da GNR.