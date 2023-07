Dois mortos em acidente na A1 entre Castanheira e Carregado

Um aparatoso acidente na noite de sábado, 8 de Julho, com um automóvel ao quilómetro 28 da Auto-Estrada do Norte (A1) entre a Castanheira do Ribatejo e o Carregado, provocou dois mortos e três feridos graves. A informação foi avançada a O MIRANTE por fonte dos bombeiros. Ao que se sabe, a viatura entrou em despiste, embateu violentamente contra os separadores e saiu da auto-estrada. O óbito de dois dos ocupantes foi confirmado no local. Os restantes foram encaminhados para o hospital de Vila Franca de Xira.