Festa do Emigrante regressa à Freixianda

Festa do Emigrante regressa a 10 de Agosto à Freixianda com Quim Barreiros, a banda “PA3” e o DJ Pedro Silva.

A 7ª edição da Festa do Emigrante vai decorrer a 10 de Agosto, no Largo dos Bombeiros na vila da Freixianda, concelho de Ourém. O evento começa às 19h00 com serviço de restauração, bar, animação, espectáculos, baile e com a presença da banda “PA3”, Quim Barreiros e DJ Pedro Silva, terminando às 04h00.