Isidro Godinho vive numa barraca imunda na Castanheira do Ribatejo

O cheiro pestilento a urina e fezes torna quase irrespirável o ar dentro da barraca onde vive Isidro Godinho, de 60 anos, a poucos metros da Estrada Nacional 1, em Castanheira do Ribatejo. Uma das divisões da casa está cheia de água imunda que sai de uma caixa de esgoto e para se circular entre a cozinha e o quarto de Isidro Godinho tem de se mergulhar os pés nessa imundície. Um cenário desumano que chocou António Gomes, vizinho, que já alertou as autoridades para o problema e está a tentar ajudar Isidro Godinho, que tem dificuldades na fala, a procurar uma solução e um tecto condigno.

Isidro Godinho vive na barraca há quase uma década e tem passado à margem das entidades que o poderiam ajudar. Foi novo para o Algarve, onde trabalhou com máquinas e foi servente de obras. Quando a firma faliu regressou à Castanheira do Ribatejo e à casa de familiares. Quando deu por si estava sem tecto e a ocupar um anexo abarracado a que chama casa. Vive de pouco mais de 200 euros que recebe da Segurança Social e da ajuda que recebe no vizinho restaurante Coimbra e do Minimercado do Bairro onde trabalha a mulher de António Gomes. “São eles que o vão ajudando com alguns alimentos e o pequeno-almoço”, explica. Isidro Godinho confirma: “É a única coisa que como, mais nada”, lamenta.

Como um mal nunca vem só Isidro foi enganado há três anos por um morador do concelho, que o levou para trabalhar no campo, não lhe pagava e ainda ficava com o dinheiro que este recebia de pensão. Mais uma vez foram os vizinhos a dar com o esquema e a fazer queixa na polícia. “Fizeram dele um escravo”, lamenta a vizinhança, que está solidária e não sabe mais o que fazer para ajudar.

“Isto é urgentíssimo. O senhor com os pés molhados a mexer nas instalações eléctricas corre o risco de morrer electrocutado. É uma situação grave que precisa de solução urgente. Isto está péssimo”, apela António Gomes.

O próprio Isidro Godinho confirma: quando sai da cama tem de mergulhar os pés na água de esgoto e caminhar até um canto com um balde onde faz as necessidades. O presidente da União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras já esteve no local com assistentes sociais mas desconhece-se ainda que medidas de apoio vão ser tomadas. O MIRANTE questionou a Câmara de Vila Franca de Xira sobre este assunto mas não recebeu resposta até à data de fecho desta edição.