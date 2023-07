Misericórdia de Tomar vai instalar unidade de saúde na Barquinha

A Santa Casa da Misericórdia de Tomar foi para a frente com a ideia de instalar uma Unidade de Cuidados Continuados num município vizinho, situação que não caiu bem nos autarcas de Tomar. A opção da instituição em levar a unidade para o concelho de Vila Nova da Barquinha, mais precisamente para a freguesia de Atalaia, foi vista pelo presidente e vice-presidente da autarquia tomarense como uma solução que reflectiu falta de diálogo e de abertura da direcção da Misericórdia de Tomar. “A instituição queria que cedêssemos um terreno específico para a construção da infraestrutura, mas acontece que esse terreno, localizado na zona das Avessadas, não é do município. Portanto não o podíamos ceder. Nunca houve abertura [da parte da direcção da instituição] para outra possibilidade”, afirmou Hugo Cristóvão (PS), vice-presidente do município, em declarações a O MIRANTE.

A presidente Anabela Freitas também abordou o assunto com a rádio Hertz, considerando lamentável o desenrolar do processo e a falta de diálogo, afirmando que “quem fica a perder são as pessoas e o concelho de Tomar”. Neste ponto Hugo Cristóvão tem uma visão mais ampla e diz que a implementação de uma Unidade de Cuidados Continuados não pode ser vista do ponto de vista bairrista. “Embora lamente a forma como foram feitas as negociações, não posso dizer que a eventual localização da UCC seja má. Vai servir vários concelhos até porque esse tipo de unidade nunca é exclusiva de um concelho. Vai continuar a estar próxima de Tomar”, disse ao nosso jornal. Recorde-se que este assunto tem sido debatido nos últimos meses em várias sessões camarárias. Numa sessão realizada há umas semanas, Anabela Freitas disse que “devemos concentrar-nos a construir pontes e não a dividir, muito mais quando estamos a falar de um investimento que faz falta ao concelho, à região e ao país. Sou adepta de que com o diálogo, mais tarde ou mais cedo, encontraremos uma solução”, disse.