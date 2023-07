Tomar é cada vez mais um concelho preocupado com as acessibilidades

A última sessão do projecto “+Acesso para Todos Por Comunidades +Inclusivas” decorreu a 29 de Junho no Complexo Desportivo Municipal de Tomar. A iniciativa promovida pela Associação Salvador, em parceria com o município de Tomar, visa encontrar soluções para tornar os municípios mais acessíveis e sensibilizar os cidadãos para a temática. A sessão contou com a presença da vereadora da cultura, Filipa Fernandes, a gestora do projecto, Joana Gorgueira, e o embaixador tomarense do projecto, Tiago Silva, que sofre de uma deficiência motora e é tricampeão nacional de natação adaptada.

O programa juntou 15 municípios e é financiado pelo Portugal Inovação Social e por investidores sociais, nomeadamente as autarquias. Na sessão foram identificados os problemas que impedem pessoas com deficiência motora de serem autónomas, como entradas em edificados, casas de banho que não são adaptadas, corredores estreitos, lancis altos, postes no meio dos passeios, passadeiras que não estão na cota indicada, entre outros. O projecto teve impacto em cerca de quatro centenas de pessoas do concelho de Tomar, que realizaram mais de três dezenas de actividades e 15 acções de sensibilização, envolvendo as autarquias, entidades e instituições do concelho.

A associação também analisou os pontos turísticos de Tomar de forma a melhorar a oferta turística, seja para pessoas com deficiência, idosos, entre outros. Joana Gorgueira disse a O MIRANTE que, para sensibilizar o poder político, são necessários bons planos de acessibilidade nas câmaras municipais com prazos concretos, formação, sensibilização e responsabilização de técnicos de forma efectiva. A responsável refere ainda que é preciso haver uma mudança da legislação para que a falta de acessibilidade não continue a ser um dos principais factores de exclusão. Apontam que a maior razão para Portugal não ser um país acessível é a falta de sensibilização, empatia e não se colocarem no lugar de uma pessoa com mobilidade reduzida, incluindo idosos.

A Associação Salvador foi fundada há 20 anos com o propósito de actuar na área da deficiência motora e trabalhar a inclusão social das pessoas com deficiência. Realizou um estudo com o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM) onde concluíram que mais de 70% das autarquias não têm planos de acessibilidade, técnicos sensíveis à temática, nem equipamentos acessíveis a todos.