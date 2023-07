Unidade Local de Saúde de Vila Franca de Xira só lá para o final do ano

A nova Unidade Local de Saúde (ULS) que vai nascer em Vila Franca de Xira para ajudar a colmatar a falta de médicos que se sente nos centros de saúde do concelho só deverá ver a luz do dia no final do ano, com alguma sorte. A ULS, recorde-se, é uma entidade pública de saúde que vai agregar o Hospital de Vila Franca de Xira e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo. O novo modelo visa melhorar a prestação de cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados, de forma integrada, à população residente no concelho que não tem médico de família.

Durante a última assembleia municipal, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, voltou a ser questionado por vários eleitos sobre o tema. O processo de criação da nova ULS “está a andar”, afirmou o autarca, lembrando que quem está encarregado de fazer o desenho do novo modelo é o presidente da administração do Hospital de Vila Franca de Xira, Carlos Andrade Costa e que, por isso, a formalização da unidade só deverá ter lugar lá para o final do ano. “Continuamos a ter uma grande preocupação com a área da saúde e o funcionamento das unidades de saúde. Temos uma enorme falta de médicos que dificulta o acesso das pessoas aos cuidados de saúde. Vamos continuar a acompanhar esta situação que nos preocupa a todos”, afirmou o autarca.

Já Mário Cantiga, presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, lembra que passados dois meses da reunião havida com o ministro da Saúde continua a não resultar uma solução directa para os compromissos que foram assumidos pelo governante. “Estamos sem médicos há seis meses em Alhandra, sem perceber o que vem aí e como vem. Este é um problema gritante. Temos uma terra envelhecida e mal servida por transportes públicos”, lembrou. O autarca pediu que seja marcada uma nova reunião entre a câmara, juntas de freguesia e a nova direcção do ACES para que sejam encontradas soluções para o problema. Também Filomena Rodrigues, da bancada do CDS, criticou o facto da ULS estar em banho maria e continuar sem haver resposta clínica para a população.

Em reunião de câmara também o vereador David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), condenou o que disse ser “a vergonha” que acontece no concelho. “O presidente dirá que a responsabilidade não é sua mas o ministro é do PS e estaremos sempre ao lado das decisões que coloquem o concelho em primeiro lugar”, criticou.

Fernando Paulo Ferreira já se tinha mostrado pouco convencido com o novo modelo anunciado. “Não estou tranquilo com estas novas propostas que estão a surgir mas espero que a solução conjunta possa trazer melhorias, ainda assim”, afirmou. Só no concelho de VFX faltam 40 médicos de família e alguns centros de saúde deixaram mesmo de ter clínicos ao serviço como aconteceu em Alhandra e Forte da Casa.