Abriu a época balnear na praia fluvial do Sorraia

A praia fluvial do Sorraia, localizada na margem direita do rio, junto ao Parque do Sorraia, em Coruche, abriu oficialmente no dia 26 de Junho. Com uma extensão total de areal de 1.771,04 metros quadrados (m2), dos quais 420 m2 são dedicados a campos de jogos e 181 m2 à zona de chapéus-de-sol, esta praia encontra-se devidamente licenciada e cumpre todos os requisitos no que diz respeito à gestão de praias, qualidade das águas balneares e assistência aos banhistas.

A qualidade das águas balneares da praia fluvial do Sorraia foi analisada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Os parâmetros microbiológicos avaliados obtiveram uma apreciação positiva assegurando a qualidade da água para os banhistas. Estes serviços de monitorização continuarão em funcionamento até ao encerramento da época balnear, a 3 de Setembro.

Recorde-se que a distinção da Bandeira Azul foi atribuída à praia fluvial do Sorraia a 27 de Abril, reconhecendo critérios como a qualidade da água e do espaço (ordenamento), segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas (educação ambiental).

Antes de ir à praia é recomendado que os banhistas consultem a aplicação “Info Praia” (disponível no Google Play ou na App Store) para avaliar as condições das praias próximas e obter informações sobre a qualidade da água, temperatura, as horas das marés e os equipamentos disponíveis, garantindo assim uma experiência mais segura.