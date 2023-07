Azambuja lança concurso para concessão de dois bares

O Município de Azambuja lançou duas hastas públicas para concessão do direito de exploração de dois bares. Um deles é o equipamento de bar integrado na obra de requalificação da zona ribeirinha da Vala do Esteiro, localizado por detrás da estação de comboios, na vila de Azambuja. O outro espaço consiste no bar do edifício Casa da Câmara, localizado no Largo da República, no centro de Aveiras de Cima. Os interessados encontram o caderno de encargos e o programa do procedimento no site do município de Azambuja. O prazo limite para a entrega de propostas é o dia 18 de Julho de 2023.