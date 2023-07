Estão a chegar obras de beneficiação da drenagem de água em Vialonga

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Arrancam a 10 de Julho, segundo comunicado dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, os trabalhos de beneficiação e melhoria da drenagem de água na Estrada da Alfarrobeira. A intervenção concentrar-se-á na construção de uma rede de drenagem de águas residuais pluviais, abrangendo 155 metros de extensão com diâmetros a variar entre os 200 e os 500 mm.

Uma das principais mudanças resultantes desta iniciativa será a eliminação da valeta existente na estrada, substituindo-a por ramais de ligação aos sumidouros. Essa nova configuração, explicam os SMAS, possibilitará um escoamento mais eficiente das águas pluviais, direcionando-as até o aqueduto já existente na zona.

Além disso, serão realizadas melhorias no pavimento betuminoso numa área total de 2.600 metros quadrados. Também estão previstas a pintura das marcas rodoviárias e a recuperação das valetas ao longo do traçado, garantindo a segurança e a qualidade da via. Devido à natureza dos trabalhos e à localização da intervenção, será necessário interromper o tráfego rodoviário em dois períodos distintos: de 10 a 26 de Julho e de 8 de Agosto a 14 de Setembro. Entre 27 de Julho e 07 de Agosto a circulação de veículos será permitida. A passagem pedonal, garantem os SMAS, estará aberta ao longo de toda a intervenção para garantir a mobilidade dos peões.

A obra de beneficiação da drenagem de água na Estrada da Alfarrobeira representa, segundo os SMAS, um passo importante para melhorar a infraestrutura local e garantir um sistema de drenagem eficiente, contribuindo para a segurança e a qualidade de vida dos moradores e utilizadores dessa via em Vialonga.