Hospital de Santarém com mais enfermeiros gestores e médicos especialistas

O conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS) congratulou os nove novos enfermeiros gestores da unidade de saúde e deu as boas-vindas a cinco dos 11 médicos contratados que já iniciaram funções numa cerimónia que decorreu no auditório do HDS a 29 de Junho.

A presidente do conselho de administração do HDS, Ana Infante, deu os parabéns aos enfermeiros que agora chegaram ao topo da carreira referindo que “o hospital fica mais enriquecido com as competências em gestão, mas as mesmas representam também maior responsabilidade”. Os enfermeiros gestores pertencem às áreas Médica, Cirúrgica, Saúde da Mulher e da Criança, Pessoa em Situação Crítica e Ambulatório.

No que toca aos novos médicos agora contratados Ana Infante confessou ser com “muita alegria” que vê profissionais jovens virem reforçar o corpo clínico em especialidades carenciadas. Os 11 novos médicos são das especialidades de pneumologia, anestesiologia, hematologia, imagiologia, imunoalergologia, medicina no trabalho, oftalmologia, oncologia, psiquiatria, neurocirurgia e ortopedia.

Maria Filomena Roque, directora clínica, afirmou que, embora o HDS atravesse os mesmos problemas que os outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde ao nível dos recursos humanos, é de salientar o “espírito de união” entre os profissionais do hospital. Também o enfermeiro director do HDS, João Formiga, Vanda Alambre, vogal executiva, e Miguel Silva, vogal executivo, dirigiram algumas palavras aos novos médicos e ao grupo de enfermeiros gestores, manifestando o seu agrado e reconhecimento.