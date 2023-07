PSD quer Provedor do Munícipe em Benavente

A bancada do PSD na Assembleia Municipal de Benavente vai propor a criação da figura do Provedor do Munícipe. O anúncio foi feito pelo eleito Ricardo Oliveira, na última reunião pública desse órgão autárquico. O objectivo é reforçar os alicerces democráticos da governação local e estreitar os laços de confiança entre os munícipes e o poder autárquico. Ricardo Oliveira considera que o Provedor do Munícipe pode ajudar a amenizar as situações que se têm verificado de falta de resposta aos munícipes, por parte do executivo municipal, quer através de e-mail quer nas próprias reuniões públicas da autarquia. Defende que terá de ser uma pessoa idónea, isenta e de elevado prestigio municipal a desempenhar o papel de mediador entre o cidadão e a Câmara de Benavente.

A proposta vai ser formalizada por escrito para ser entregue ao presidente do município, Carlos Coutinho (CDU). Ricardo Oliveira disse estar convencido que a ideia vai ser bem recebida entre os autarcas para depois ser elaborado o regulamento da figura do Provedor do Munícipe.