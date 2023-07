Empresários da Parreira envergonham Paulo Queimado por não responder a chamadas e emails

Na última Assembleia Municipal da Chamusca, no período dedicado ao público, Luiz Vasconcellos e Souza interveio em nome da Associação de Desenvolvimento Industrial da Parreira (ADIP) para pedir contas ao presidente da câmara sobre as razões para as negociações da construção de uma nova zona industrial na freguesia estarem paradas há mais de dois anos. Na sessão, que se realizou a 28 de Junho e contou com a presença de cerca de uma dezena de associados, o fundador e presidente da Agromais questionou Paulo Queimado, lamentando a falta de diálogo do município; “o caso da Parreira é fora do comum. As pessoas compraram os lotes e querem fazer a infraestrutura e até agora a câmara não tem mostrado abertura para os ajudar a alcançar esse objectivo”, lamentou.

Paulo Queimado referiu que o loteamento industrial em causa deu muito trabalho e muitos milhares de euros de despesa à câmara municipal, nomeadamente devido à alteração do Plano Director Municipal para aquela zona, “que supostamente é inundável”. “Estamos disponíveis para falar sempre. Tenho falado com alguns proprietários de lotes. Havendo financiamento para avançar com a infraestruturação e desenvolvimento destas áreas industriais e económicas estamos disponíveis para avançar ou dar apoio à associação”, disse.

Luis Vasconcellos e Souza voltou a usar da palavra para desmentir o presidente da câmara: “parar uma negociação durante dois anos e meio não faz parte das regras de convivência entre as partes. Devia haver resposta a email, telefonemas, algum feedback. As pessoas queixam-se de que não tem havido pontes e tomam isto como a não vontade do município em colaborar em encontrar uma solução. Estive presente numa das reuniões e o que nos apercebemos é que o assunto não é tão complexo como quis dar a entender. Depende é da vontade expressa das partes. Isto é um projecto que tem uma componente privada e que tem um objectivo social para a zona uma vez que a Parreira é uma terra com características próprias o que permitiria a criação de mais postos de trabalho”, vincou, acrescentando que ele próprio vai passar a enviar email e telefonemas para garantir que, ao contrário do que tem acontecido, haja resposta por parte do município.