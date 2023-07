Já há datas para o Prémio Literário Alves Redol de Vila Franca de Xira

Já há datas para os interessados em participar no prémio literário Alves Redol de Vila Franca de Xira. A proposta com as datas da edição deste ano do concurso literário foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. O prazo para a entrega das inscrições e apresentação dos trabalhos concorrentes é o dia 31 de Agosto de 2023 para escritores e autores interessados em submeter as suas obras para apreciação do júri.

A cerimónia de entrega dos prémios fica marcada para 23 de Abril de 2024, uma data que coincide com o Dia Mundial do Livro e do Autor. O evento ocorrerá às 18h30 na Fábrica das Palavras. A ocasião promete ser uma celebração da literatura, homenageando tanto os escritores participantes como os autores que deixaram um legado significativo no mundo das letras.

Após o anúncio dos vencedores, os trabalhos recebidos serão devolvidos aos seus autores. O prazo e local para a devolução será a Fábrica das Palavras até dia 31 de Julho de 2024. O Prémio Literário Alves Redol homenageia e mantém viva a memória do escritor neo-realista conhecido pelas suas obras que retratavam a vida e as condições sociais dos trabalhadores rurais.

O prémio foi criado pelo município de Vila Franca de Xira com o objectivo de reconhecer e promover a excelência na literatura, incentivando a produção literária e o talento criativo. O concurso abrange diversas categorias, como o romance, conto, poesia, ensaio, entre outras e os participantes têm a oportunidade de mostrar as suas habilidades literárias expressando as suas visões e perspectivas do mundo e da sociedade.