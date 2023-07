Miradouro de Quintas requalificado para usufruto da população

A obra foi realizada pela Junta de Freguesia de Rio Maior e pela Comissão de Melhoramentos e Progresso de Quintas, contando com o apoio do município.

O miradouro de Quintas, em Rio Maior, foi requalificado e inaugurado na tarde de domingo, 9 de Julho, pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, a que se juntou o presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior, João Rebocho e o presidente da Associação de Melhoramentos e Progresso de Quintas, Vasco Santos, no descerrar da placa evocativa. A obra foi realizada pela Junta de Freguesia de Rio Maior e pela Comissão de Melhoramentos e Progresso de Quintas, contando com o apoio do município.