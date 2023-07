Vila Galé abriu hotel em Tomar inspirado na Ordem dos Templários

Unidade hoteleira abriu a 1 de Julho e resultou da requalificação do antigo Convento de Santa Iria e do ex-colégio feminino

O hotel Vila Galé Collection Tomar abriu a 1 de Julho, quando começou a emblemática Festa dos Tabuleiros. O novo hotel de Tomar está localizado junto ao rio Nabão, próximo do centro histórico e dos principais pontos turísticos, e resulta da recuperação e requalificação do antigo Convento de Santa Iria e do ex-colégio feminino.

O hotel é inspirado na Ordem dos Templários e contém 100 quartos, piscinas exteriores para adultos com escorregas para crianças, parque infantil, sala de jogos, biblioteca, um restaurante, dois bares, salas de reuniões, capela, jardins e estacionamento. O novo alojamento da cidade representa um investimento de cerca de 14 milhões de euros.