Alcanena recebeu competências na área da Saúde

A Câmara de Alcanena aceitou a transferência de competências na área da Saúde, depois de ter, nomeadamente, sido aumentada a verba para despesas de manutenção e recursos humanos, para perto de 300 mil euros. Em comunicado, o executivo liderado por Rui Anastácio (Cidadãos por Alcanena, coligação PSD/CDS/MPT) lembra que estas competências haviam sido rejeitadas pelos órgãos municipais em 2022, por considerarem que o pacote financeiro associado não era adequado à requalificação dos edifícios e melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde.

A aceitação decorreu da actualização para 296.877 euros da verba constante no Auto de Transferência de Competências e da garantia de requalificação dos centros de saúde de Alcanena e Minde, com recurso a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente para implementação de uma Unidade de Saúde Familiar na sede do concelho e para melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, salienta.

O município vai ainda receber e afectar dois veículos eléctricos à prestação de serviços médicos no concelho, salienta o executivo, que destaca a estratégia municipal de saúde, nomeadamente, o projecto de Regulamento de Apoio à Fixação de Médicos/as e a constituição do Conselho Municipal de Saúde.