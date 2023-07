Bicicletas partilhadas de Benavente podem sair do estaleiro sete anos depois

Foi aprovado pela maioria CDU, na Assembleia Municipal de Benavente, o projecto de regulamento do sistema de bicicletas partilhadas do município. Os velocípedes estão no estaleiro da câmara municipal desde que foram comprados, em 2016 e nunca chegaram a circular. A 18 de Abril deste ano o projecto de regulamento das bicicletas foi novamente submetido a consulta pública. Após a integração de algumas propostas dos partidos da oposição, a 19 de Junho o projecto foi aprovado em reunião do executivo municipal e agora em assembleia municipal.

O Partido Socialista votou contra o regulamento. O eleito António Rabaça lamentou que não tenham sido consideradas no documento algumas propostas da sua bancada. Como por exemplo ficarem na freguesia de Benavente as 24 bicicletas e as quatro estações de ancoragem e a criação de um seguro de acidentes pessoais.

O Chega também chumbou o regulamento. A eleita Cristina Brandão defendeu que o uso das bicicletas deve ser pago pelos utilizadores mesmo que a troco de uma quantia simbólica. As bicicletas vão ser largadas fora dos locais de ancoragem porque não acontece nada ao utilizador se não cumprir com as normas, alega o Chega.

“O erro está feito”

Recorde-se que a aquisição das bicicletas foi feita em resultado da majoração dos fundos comunitários em 500 mil euros. Uma decisão tomada na altura no seio da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Para Ricardo Oliveira, do PSD, o facto das ciclovias não terem sido planeadas por necessidade faz com que as bicicletas ainda estejam arrecadadas no armazém, apesar de terem custado 100 mil euros. O autarca é da opinião que as bicicletas de uso partilhado não vão funcionar num concelho rural como Benavente.

O PSD critica ainda a proximidade da localização do sistema de ancoragem dos velocípedes em Samora Correia e Benavente. Ricardo Oliveira diz que locais como o Porto Alto e as Areias também devem ter bicicletas em vez de estarem duas estações no centro de Samora Correia e duas no centro da vila de Benavente. O PSD absteve-se na votação e viabilizou o regulamento ao considerar que “o erro está feito” e não adianta as bicicletas continuarem paradas.

A vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale, explica que só agora as bicicletas podem circular uma vez que as obras nos centros históricos estão em fase de conclusão. “As 24 bicicletas são uma primeira fase. Caso a experiência seja do agrado de todos adquirimos mais. Se verificarmos que não têm sucesso tomaremos as nossas medidas”, disse.