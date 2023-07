Falhas na recolha de lixo motivo de queixas em Benavente

No mês de Junho aumentaram as reclamações no concelho de Benavente por causa da recolha deficitária de lixo. Dois motoristas foram ao mesmo tempo para baixa médica e faltam viaturas. A autarquia alugou dois camiões para reforçar a recolha nos próximos seis meses.

Os problemas de recolha de lixo têm vindo a agravar-se no município de Benavente. As queixas surgiram por parte dos munícipes e tiveram eco através dos autarcas da oposição, quer na Assembleia Municipal, quer em reuniões de Câmara. A vereadora do PSD, Sónia Ferreira falou dos casos de acumulação de lixo nos contentores nos Foros da Charneca, Porto Alto e Samora Correia e questionou a autarquia porque motivo não apostou na construção de ilhas ecológicas nas áreas que estão a ser intervencionadas. “Não temos ilhas ecológicas, não temos recolha porta-a-porta e os lixos estão cheios. Existem contentores em ruas onde muitas vezes nem o carro do lixo consegue passar por falta de largura. Isto é um caso de saúde pública”, criticou a autarca.

Também a vereadora eleita pelo Chega, Milena Castro dá conta da reclamação que recebeu de um munícipe da freguesia de Santo Estêvão. De acordo com o morador os ecopontos estão sempre cheios na Herdade do Zambujeiro.

O vereador da Câmara de Benavente, Hélio Justino justifica as falhas na recolha de resíduos com a dificuldade em contratar motoristas de veículos pesados “porque o salário no sector privado é superior ao do público”. A autarquia ainda tentou internamente incentivar alguns funcionários a tirar a carta de pesados mas sem sucesso.

*Uma notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE