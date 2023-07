Financiamento garantido para requalificação ribeirinha em Santarém

A Câmara de Santarém tem financiamento garantido da União Europeia, num montante de 2,5 milhões de euros, para a primeira fase de regeneração da frente ribeirinha da cidade, no âmbito do quadro comunitário de apoio 2030. A autarquia está a desenvolver os procedimentos para se avançar com o projecto de execução que deverá estar concluído no início do próximo ano. O vice-presidente do município, João Leite, disse na última reunião do executivo que contam apresentar no final do corrente ano as primeiras imagens desse projecto, que se pretende que seja um parque verde aproveitando o potencial na natureza e do rio.