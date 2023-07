Habitações de famílias carenciadas vão ser reabilitadas no concelho de Alcanena

Quatro habitações precárias do concelho de Alcanena vão ser reabilitadas entre os dias 20 de Agosto e 3 de Setembro, no âmbito de uma parceria entre o município, a associação ‘Just a Change’ e a Sacra e Militar Ordem Constantina de São Jorge. Em comunicado, a Câmara de Alcanena afirma que o “Camp in Alcanena 2023” permitirá a reabilitação de quatro habitações sinalizadas nas povoações de Bugalhos, Casais Romeiros, Moitas Venda e Minde, pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social do Município e pelo ACES – Centro de Saúde de Alcanena, em colaboração com as Juntas de Freguesia.

As intervenções serão financiadas pela Sacra e Militar Ordem Constantina de São Jorge, que angariou verbas através de um leilão solidário realizado pela Veritas, “Art for (Just) a Change”, em 24 e 25 de maio de 2023, no total de 20.060 euros, a que acrescem 18.500 euros assumidos pelo município, que dá, ainda, apoio logístico ao projeto.