José Manuel Santos eleito presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo

O actual secretário-geral da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, foi eleito presidente do organismo, após liderar a única lista que se apresentou a eleições, no dia 12 de Julho. Em declarações à agência Lusa, Luís Pita Ameixa, presidente cessante da assembleia-geral da ERT do Alentejo e Ribatejo e responsável pelo acto eleitoral, indicou que a lista liderada por José Manuel Santos conquistou 101 votos.

“Eram 116 votantes no caderno eleitoral e votaram 101, todos na lista única. Não houve votos em branco, nem nulos”, adiantou o responsável, que é também presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, no distrito de Évora. Segundo o presidente cessante da assembleia-geral da ERT do Alentejo e Ribatejo, a tomada de posse de José Manuel Santos como presidente da entidade regional de turismo está marcada para dia 19, às 11h00, numa unidade hoteleira de Montemor-o-Novo.

Aquando da entrega da candidatura, na semana passada, José Manuel Santos revelou à Lusa que tinha como objectivos a consolidação da atractividade do destino e a capacitação de empresas e trabalhadores do sector. “Um primeiro objectivo tem a ver com a necessidade de mantermos a atractividade do destino turístico e, por isso, vamos ter de consolidar um conjunto de redes temáticas, de produtos turísticos e de oferta já estruturada”, adiantou.

Assinalando que o Alentejo e o Ribatejo competem com “diversos destinos turísticos” no país e no mundo, o candidato apontou a necessidade de as regiões possuírem “propostas de valor turístico e itinerários capazes de atrair e fixar” visitantes. “E obter, por aí, uma melhor estadia média por parte de quem nos visita”, sublinhou.

Outro dos objetivos da candidatura, explicou José Manuel Santos, é a aposta na capacitação, sobretudo de micro, pequenas e médias empresas turísticas para se manterem competitivas no mercado. “Temos de digitalizar todas as empresas turísticas e não falo apenas em digitalização de processos internos”, afirmou, referindo também, neste âmbito, a “própria forma de comunicação e promoção”, a sustentabilidade e a circularidade da economia.

Atrair mão de obra qualificada

Salientando que “é cada vez mais difícil” atrair mão-de-obra qualificada, o candidato realçou que é preciso igualmente “criar condições aos que já trabalham na região para ficarem, dando-lhes mais formação, mas também criar um plano de atracção de talentos”. “As nossas campanhas já não são apenas para atrair turistas, agora temos que também ter estratégias e planos para atrair trabalhadores e colaboradores para o nosso turismo”, sublinhou.

O colégio eleitoral da ERT do Alentejo e Ribatejo é composto por 116 membros da assembleia geral, nomeadamente 58 municípios, 55 privados, entre associações e empresários, e representantes do Governo e de duas centrais sindicais. O ainda presidente da ERT do Alentejo e Ribatejo, Vítor Silva, não se pode candidatar ao cargo por ter atingido o limite de dois mandatos de cinco anos.