Nova Geração insiste em isenção de IMT para jovens em VFX

David Pato Ferreira anunciou que vai voltar a levar a proposta a discussão aquando do próximo orçamento do município.

A Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) anunciou, através do seu vereador na Câmara de Vila Franca de Xira David Pato Ferreira, que irá voltar a levar a discussão, aquando da preparação do próximo orçamento do município, a proposta de isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para jovens até aos 35 anos.

A proposta, lembre-se, foi chumbada por toda a esquerda - PS e CDU - e o autarca não se conforma. “Continuo a tentar perceber o racional de terem votado contra a redução de IMT para os jovens quando depois aprovam isenções semelhantes para os bombeiros e os polícias. Qual foi a razão? Não posso deixar de demonstrar a minha perplexidade”, lamentou. O autarca garante que aquando da próxima discussão do orçamento a proposta regressará, numa altura em que o PS precisa do apoio da coligação para ver esse documento aprovado sob pena de ficar dependente dos votos favoráveis ou a abstenção da CDU. “Apenas porque não consigo entender porque num momento votam de uma maneira e neste ponto em concreto, da isenção do IMT para jovens, votam contra”, criticou.

David Pato Ferreira deu a novidade durante a discussão em reunião de câmara de uma proposta de isenção para as forças policiais. Na resposta o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, lembrou que tudo dependerá da evolução da receita e da despesa do município até ao final do verão. No entanto, disse, esse será o momento para discutir a ideia novamente. “Tal como articulámos o plano e orçamento deste ano e anterior poderemos encontrar pontos de encontro para um orçamento para 2024 que sirva os interesses do município e não ponha em causa a estabilidade”, prometeu.

Recorde-se que a coligação liderada pelo PSD pediu que os jovens até aos 35 anos ficassem isentos de pagar IMT na compra de casa até 150 mil euros, o que permitiria pouparem até 8 mil euros na compra de casa.

O documento lembrava que com o IMT situado nos 2% para os valores de aquisição de habitação de 97.000 e 132.000 euros, se os jovens até aos 35 anos comprassem todas as casas vagas para compra ou arrendamento no município, que são cerca de 2.500, estaríamos a falar de uma medida que impactaria em 1 milhão e 466 mil euros na cobrança de impostos directos. “Ora se em 2022 a execução orçamental do IMT, na câmara, se situou quase nos 20 milhões, estamos a diminuir as cobranças de IMT em 7,3%, algo que não representa uma alteração desequilibrada no orçamento”, explicou o autarca aquando da primeira votação do documento.